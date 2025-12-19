Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности на торжественном собрании в Челябинске

Глава региона поставил задачи по усилению борьбы с фейковой информацией и киберпреступностью

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню работника органов безопасности РФ, где поблагодарил сотрудников и ветеранов ведомства за профессионализм и преданность долгу.

Мероприятие собрало действующих сотрудников силовых структур, ветеранов службы, представителей общественных организаций, а также кадетов и слушателей профильных академий.





С приветственным словом выступил начальник УФСБ России по Челябинской области генерал-лейтенант Дмитрий Иванов. Он вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам и отметил, что оперативная деятельность в регионе ведется в условиях нарастания внешних и внутренних угроз.

«Во взаимодействии с силовыми структурами региона реализован комплекс мер, позволивший на ранних этапах выявлять и пресекать преступную деятельность террористического, экстремистского характера», — заявил Дмитрий Иванов.

Он также поблагодарил губернатора за системную поддержку управления.





Алексей Текслер, обращаясь к участникам, подчеркнул, что в современных условиях роль органов безопасности возросла многократно.

«Неизменными остаются базовые принципы, на которых основывается деятельность органов государственной безопасности: решительность, самоотверженность, преданность Родине», — сказал губернатор.

Он отметил вклад южноуральцев в патриотические инициативы в контексте проведения специальной военной операции, выразив благодарность за волонтерское движение и масштабную гуманитарную помощь.

Отдельно глава региона акцентировал задачи по усилению борьбы с фейковой информацией и киберпреступностью.

«Мы организуем системное противодействие, расширяем сотрудничество с Роскомнадзором, усиливаем мониторинг, работаем с населением, особенно с молодежью и людьми старшего возраста», — пояснил Алексей Текслер.

Губернатор также сообщил, что область продолжает инвестировать в системы обеспечения общественной безопасности, развивая инфраструктуру службы «112» и «Безопасный город».





В завершение мероприятия Алексей Текслер вручил сотрудникам ведомства почетные грамоты и благодарности губернатора Челябинской области за особый вклад в обеспечение безопасности региона.