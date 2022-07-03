Алексей Текслер поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

День Госавтоинспекции отмечают ежегодно 3 июля

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником и отметил, что переоценить важность их работы для общества сложно.

«Каждый день вы стоите на страже безопасности людей, ведете большую профилактическую деятельность, помогаете оптимальным образом организовать дорожное движение и инфраструктуру в регионе. Такая масштабная и разноплановая работа требует высоких компетенций от сотрудников ГИБДД, ответственного и вовлеченного подхода к решению служебных задач»,— сказал губернатор.

По словам Алексея Текслера, в 2021 году количество ДТП в регионе уменьшилось почти на 10%, пострадавших в авариях также стало меньше. Этому способствовали эффективная работа ГИБДД, аккуратность водителей и пешеходов, а также усилия правительства области и муниципалитетов по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Теперь наша задача — сохранить и усилить эти позитивные тенденции ради благополучия всех жителей и гостей Челябинской области. Еще раз поздравляю всех сотрудников ГИБДД с праздником и желаю успехов в службе, крепкого здоровья, счастья и мира в семьях!»— поздравил глава региона.

Дата 3 июля была выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1936 году была образована Государственная автомобильная инспекция МВД СССР.