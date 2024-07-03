Алексей Текслер поздравил сотрудников ГАИ с профессиональным праздником

Инспекторы обеспечивают безопасность на дорогах уже почти 90 лет

Сегодня, 3 июля, в России отмечается День работников Госавтоинспекции. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников ГАИ с профессиональным праздником и подчеркнул, что, несмотря на возрастающую нагрузку, они успешно справляются со своей работой.

«Без малого 90 лет — с 1936 года — инспекция обеспечивает порядок и безопасность на дорогах нашей страны. За это время многократно увеличилось число автомобилей, значительно выросла интенсивность транспортных потоков, стали стремительней скорости. И больше стала нагрузка на сотрудников ГАИ. Но профессионализм, преданность выбранному делу, использование цифровых технологий помогают работникам Госавтоинспекции успешно справляться со всеми поставленными задачами»,— сказал губернатор.

Особую благодарность Алексей Текслер выразил ветеранам Госавтоинспекции, многие из которых остаются в строю и передают свой опыт молодым инспекторам.

В праздничный день губернатор пожелал сотрудникам ГАИ крепкого здоровья, счастья и благополучия.