Алексей Текслер поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником

День работника органов безопасности отмечается с 1995 года

Сегодня, 20 декабря, в России отмечается День работника органов безопасности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов ФСБ с профессиональным праздником и отметил, что они выполняют такие важнейшие задачи, как противодействие коррупции, обеспечение территориальной целостности, предупреждение проявлений экстремизма и терроризма и многие другие.

«Сейчас наша страна переживает непростое время: мы столкнулись с новыми вызовами и внешними угрозами, беспрецедентным санкционным давлением. Но ежедневная работа ФСБ помогает обеспечивать государственную безопасность и неукоснительное соблюдение норм, закрепленных в Конституции нашей страны»,— подчеркнул губернатор.

Также Алексей Текслер поздравил ветеранов органов государственной безопасности, которые заложили основы добросовестной службы и стали примером для своих молодых коллег.

«Желаю успехов всем действующим сотрудникам ФСБ России, крепкого здоровья, счастья и благополучия!»— поздравил губернатор.

День работника органов безопасности Российской Федерации установлен указом президента России от 20 декабря 1995 года. Дата 20 декабря была выбрана потому, что именно в этот день в 1917 году был издан Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР, которая является предшественником современных органов безопасности.