Алексей Текслер поздравил сотрудников аэропорта Курчатов

Главная воздушная гавань Южного Урала отметила 95‑летие

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил коллектив аэропорта Курчатов. Глава региона отметил значительный вклад авиапредприятия в развитие транспортной инфраструктуры региона, а также вручил награды сотрудникам, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В этом году аэропорт отмечает юбилей — 95 лет. Ежегодно он обслуживает более двух миллионов пассажиров.

«Самое важное, что эта цифра постоянно растет. Только за последние пять лет объемы перевозок выросли более чем на четверть. Такая динамика в развитии — закономерный результат большой командной работы коллектива челябинского авиапредприятия, поддержки областного правительства, федеральных властей», — подчеркнул Алексей Текслер.





С 2019 года Международный аэропорт Челябинск носит имя великого ученого Игоря Курчатова. Губернатор отметил, что полная модернизация авиапредприятия и его аэродромной части была проведена совместными усилиями. В частности, создана современная авиационная инфраструктура, включая новый пассажирский терминал внутренних линий. Благодаря этому челябинский аэропорт может принимать любые самолеты в самых разных погодных условиях.

«В XXI веке авиалинии играют ключевую роль в развитии городов и регионов. Преимущество получают те, куда можно добраться быстро и с комфортом. Воздушные магистрали напрямую связывают столицу Южного Урала с крупнейшими городами России и дружественных стран», — отметил губернатор.

Самолеты из Челябинска летают по 21 направлению, включая восемь международных. Девять маршрутов субсидируется из областного бюджета.





Глава региона поздравил и поблагодарил за работу коллектив аэропорта. В завершение Алексей Текслер вручил награды сотрудникам, в том числе медаль «За заслуги перед Челябинской областью», почетное звание «Заслуженный работник транспорта Челябинской области» и благодарности губернатора Челябинской области.