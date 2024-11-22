Алексей Текслер поздравил с 100‑летием ветерана в Кизильском районе

Во время рабочего визита в муниципалитет глава региона заехал к юбиляру в гости

Жителю поселка Пролетарка в Кизильском районе исполнилось 100 лет. С юбилеем ветерана поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона признается: во время рабочего визита в муниципалитет не мог не заехать к Михаилу Сергеевичу Иванову — «чтобы поздравить лично, да и просто поговорить по душам».

«Михаил Сергеевич прошел Великую Отечественную — за плечами Курская битва, освобождение Украины, Молдавии, Чехословакии, борьба с бандеровским подпольем в Закарпатье. Михаил Сергеевич через все это прошел и вернулся жить и трудиться в родные места. Всю свою жизнь посвятил родному району», — рассказал Алексей Текслер.

Он отметил, что ветеран окружен вниманием близких, всегда рядом районные власти.

«Наш герой в хорошей форме, активно следит за событиями, делится мнением. В каждом слове Михаила Сергеевича мудрость, опыт прожитых лет. На долю этого поколения выпали самые горькие, самые сложные испытания. И они выстояли, выстрадали, победили. Дали жизнь нам, создали условия, в которых сами не жили. И ни мы, ни наши потомки не вправе забыть это, предать их подвиг», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

«Будем ценить и помнить сами и другим забыть не дадим», — добавил он.