Алексей Текслер поздравил со 100‑летием Нязепетровского района

Это один из самых экологически чистых уголков Челябинской области

Сегодня, 4 ноября, Нязепетровскому району в Челябинской области исполняется 100 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил местных жителей с юбилеем района и подчеркнул, что это удивительное место, где уникальная природа сохраняет свой первозданный вид, а промышленные предприятия успешно развиваются.

«Во многом благодаря ответственности, стараниям и усилиям жителей район заслужил репутацию одного из самых экологически чистых уголков Южного Урала. Здесь есть все условия для комфортной жизни и эффективной работы»,— добавил губернатор.

Алексей Текслер отметил, что местные жители по-настоящему любят свою малую родину, активно участвуют в благоустройстве общественных пространств, укрепляют экономический и социокультурный потенциал муниципалитета. Все это, по его словам, дает уверенность в достойных перспективах Нязепетровского района.

Глава региона пожелал местным жителям счастья и благополучия.

Во второй половине XVIII века на территории нынешнего Нязепетровска был основан чугунолитейный и железоделательный завод. Со временем туда начали приезжать рабочие, стали образовываться поселки. Нязепетровский район был основан 4 ноября 1923 года и изначально входил в состав Екатеринбургского округа. Частью Челябинской области район стал в 1934 году — с момента образования региона.