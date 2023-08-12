Алексей Текслер поздравил служащих Военно-воздушных сил с профессиональным праздником

Среди военных летчиков немало южноуральцев

Сегодня, 12 августа, отмечается День Военно-воздушных сил России. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил военнослужащих с профессиональным праздником и отметил, что регион по праву гордится героями, связавшими свою жизнь с военной авиацией.

«Мужественные, отважные, верные долгу и присяге, военные летчики своими подвигами пишут славную историю отечественных ВВС. Среди тех, кто сегодня продолжает боевые традиции, с честью выполняет задачи специальной военной операции, немало южноуральцев и офицеров-штурманов, прошедших подготовку в Челябинской области»,— рассказал Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что мощь и надежность российского военно-воздушного флота складывается из самоотдачи и профессионализма военнослужащих, компетентности технических специалистов и труда сотрудников предприятий, выпускающих современные самолеты и комплексы, а также новейшее вооружение.

Алексей Текслер пожелал всем, кто сейчас несет службу, отстаивая интересы страны, удачи и победы, а всем причастным к развитию ВВС — здоровья и благополучия.

День Военно-воздушных сил России отмечается ежегодно 12 августа указом президента Владимира Путина от 31 мая 2006 года.