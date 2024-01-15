Алексей Текслер поздравил следователей с Днем образования СК России

Губернатор отметил постепенное снижение количества преступлений

Сегодня, 15 января, губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню образования Следственного комитета Российской Федерации, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В приветственном слове губернатор подчеркнул важность работы следователя на защите государственных интересов и противодействии преступности.

«В современной геополитической ситуации мы вынуждены обращать пристальное внимание на проблемы, которые несут в себе скрытую разрушительную угрозу. Многие ваши коллеги с риском для жизни организуют работу следственных подразделений в новых субъектах страны, в том числе расследуя военные преступления киевского режима», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона отметил постепенное снижение количества совершаемых преступлений. При этом в 2023 году увеличилось число возбужденных следователями уголовных дел. Направлено в суд почти две тысячи дел, в том числе 234 — коррупционные преступления.

«Здесь подчеркну позицию следователей, которые реализуют принцип неотвратимости наказания для тех, кто преступил закон. Я эту позицию полностью разделяю и поддерживаю, тем более что в условиях актуальной внешнеполитической и экономической ситуации покушаться на государственные средства, брать взятки преступно вдвойне», — акцентировал Алексей Текслер.

В 2024 году пройдут важнейшие электоральные события, губернатор подчеркнул важность обеспечения порядка во время выборов. Алексей Текслер также вручил Почетную грамоту и Благодарственные письма губернатора Челябинской области лучшим работникам СУ СК РФ по региону.