Алексей Текслер поздравил школьников и студентов с началом учебного года

Впереди ребят ждут не только новые знания, но и новые успехи

Челябинская область сегодня, 1 сентября, отмечает День знаний. Это праздник школьников и студентов, их родителей, педагогов, наставников. Особенно трепетно праздника ждут первоклассники: для них он означает новую пору в жизни, полную ярких открытый, отметил губернатор Алексей Текслер.

«Мы гордимся, что Челябинская область — родина многих выдающихся ученых, инженеров, мастеров. Они тоже когда-то были учениками. И я искренне верю, что и нынешние ребята с любознательностью и упорством будут покорять новые вершины»,— сказал глава региона.

Южноуральские школьники каждый год показывают отличные результаты не только на экзаменах, но и на Всероссийской олимпиаде школьников — тут регион стабильно в числе лидеров. Получать знания, развивать способности и достигать высоких результатов им помогают губернаторские инженерные классы, детские технопарки, IT‑кубы. Также в Челябинске строится межуниверситетский кампус.

При этом Алексей Текслер подчеркнул, что главной поддержкой на пути детей к успеху являются увлеченные своим делом педагоги и заботливые родители.

«Желаю всем в День знаний оптимизма, крепкого здоровья, уверенности в собственных силах. Всегда двигайтесь вперед! Пусть учебный год станет временем новых открытий и ярких побед!»— пожелал глава региона.

В этом году в Челябинской области детей примут свыше двух тысяч школ, вузов, а также детских садов.

Напомним, с этого года в школах Южного Урала вводится предмет «История нашего края». Его будут преподавать учащимся 5—7‑х классов вместо обществознания.

