Алексей Текслер поздравил школьников и студентов с Днем знаний

У первоклассников начинается новый этап в жизни

Сегодня, 1 сентября, в России отмечается День знаний. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил школьников, студентов и преподавателей и отметил, что этот день всегда наполнен хорошим настроением и радостными ожиданиями.

«Для первоклассников начинается интересная и насыщенная школьная жизнь, для студентов — новый этап постижения выбранной профессии. Педагогов ждут встречи с любимыми учениками, возможность вместе с ними вновь открывать мир знаний», — сказал губернатор.

По его словам, Челябинская область всегда славилась сильными преподавателями, талантливыми ребятами и основательной подготовкой, причем как школьной, так и профессиональной. Алексей Текслер отметил, что качественное образование служит стартовой площадкой для успешной карьеры и достойной жизни, а в масштабах страны и региона — одним из главных ресурсов экономического развития.

«Уверен, что наши дети будут учиться на совесть и добьются всего, о чем мечтают. А мы, взрослые, будем им помогать и поддерживать на выбранном пути», — добавил глава региона.

Алексей Текслер пожелал школьникам и студентам успешной учебы и ярких свершений, а преподавателям и их родителям — крепкого здоровья и благополучия.

День знаний отмечают с 1984 года указом Президиума Верховного совета СССР. В этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы и другие праздничные мероприятия.