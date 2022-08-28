Алексей Текслер поздравил шахтеров с профессиональным праздником

День шахтера отмечается в России более 70 лет

Сегодня, 28 августа, в России отмечается День шахтера. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил шахтеров, горняков и ветеранов добывающей отрасли с профессиональным праздником и отметил, что в нашей культуре давно сложился образ горняков как сильных, мужественных, умелых и преданных своему делу людей.

«Природа щедро одарила Южный Урал ресурсами и полезными ископаемыми. Но только благодаря работникам горнодобывающей промышленности богатства недр становятся основой экономического и социального развития нашей области, процветания нашей страны»,— подчеркнул губернатор.

Также Алексей Текслер отметил, что труд на горных разработках требует немалых знаний, профессионализма, ответственности и, конечно же, готовности подставить плечо товарищу.

«Желаю всем, кто отмечает сегодня День шахтера, крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и достатка в семьях, всего самого доброго!»— поздравил глава региона.

Традиционно День шахтера отмечается в последнее воскресенье августа. Официально праздник был утвержден в сентябре 1947 года по предложению министра угольной промышленности западных районов СССР Дмитрия Оники и министра угольной промышленности восточных районов СССР Александра Засядько.