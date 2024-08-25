Алексей Текслер поздравил шахтеров и горняков с профессиональным праздником

Горняцкий труд всегда пользовался особым почетом и уважением

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил шахтеров, горняков, ветеранов горнодобывающей отрасли с профессиональным праздником — Днем шахтера.



«На Южном Урале горняцкий труд издавна пользовался особым почетом и уважением, отрасль всегда уверенно справлялась с большими государственными задачами. Сегодня новое поколение шахтеров и горняков надежно обеспечивает добычу полезных ископаемых, которыми так богаты наши недра. Это позволяет развивать горняцкое дело, модернизировать предприятия, укреплять экономику региона в интересах людей», — обратился к южноуральцам глава региона.

Он поблагодарил работников и ветеранов отрасли за преданность профессии, мужество, самоотдачу и высокий профессионализм.

«Пусть в ваших семьях всегда царят мир и взаимопонимание. Крепкого вам здоровья, счастья, всего самого доброго!» — пожелал Алексей Текслер.