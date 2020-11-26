Алексей Текслер поздравил с юбилеем Союз женщин России

Губернатор наградил активисток общественной организации.

С 30-летним юбилеем поздравил Союз Женщин России губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Во время торжественной церемонии глава региона отметил силу движения не только на Южном Урале, но и по всей стране, а также вручил награды активисткам Союза.



«Я на практике не раз убеждался в том, какую мощную силу представляет собой женское движение. Это заметно не только в столице, это видно в каждой территории. Союз женщин России, его региональное отделение для правительства области и муниципалитетов — это надежные соратники. Мы вместе решаем вопросы социальной поддержки семей, развития образования, здравоохранения, культуры, в том числе в рамках нацпроектов»,— сказал Алексей Текслер.

Также губернатор подчеркнул особую роль Союза женщин в реализации многих социальных проектов, таких как региональная программа «Школьное молоко». Благодаря ей ученики начальных классов получают стакан витаминизированного молока. В заключение глава региона вручил награды активисткам движения.

Отметим, что сегодня, 26 ноября, губернатор принял участие в ещё одной торжественной церемонии. В канун Дня матери Алексей Текслер вручил медали многодетным мамам Челябинской области.