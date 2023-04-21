Алексей Текслер поздравил с юбилеем коллектив Челябинского металлургического комбината

Предприятию исполнилось 80 лет

Сегодня, 21 апреля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с 80-летием Челябинский металлургический комбинат и вручил государственные и региональные награды сотрудникам предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Обращаясь к участникам мероприятия, губернатор поблагодарил ветеранов всех поколений за трудовой подвиг. А также напомнил, что комбинат — один из крупнейших производителей нержавеющей стали в нашей стране.

«Я уверен, что компетенции, которые исторически были на комбинате, обязательно возродятся. Мы гордимся и новыми цехами. Комбинат реализует масштабную экологическую программу, это очень важно. Все мероприятия, которые сейчас реализуются для решения экологических задач, позволяют повысить эффективность производства. Я уверен, что с этими задачами комбинат справится и станет еще более современным. Предприятие активно занимается и социальной сферой», — пояснил Алексей Текслер.

Звания «Почетный металлург» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации удостоены три сотрудника комбината: сменный мастер по ремонту оборудования Сергей Сайфутдинов, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Александр Ртищев, машинист дистрибутора Александр Вильгаук.

Аккумуляторщик Сергей Ваганов, машинист крана металлургического производства Гульнара Янузакова и вальцовщик стана горячей прокатки Юрий Козлов получили почетные грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Почетной грамотой губернатора Челябинской области награждены электрик участка Сергей Назаров, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Владимир Кирюнин и электросварщик ручной сварки Владимир Иванов.

Благодарность губернатора Челябинской области получили ведущий специалист Наталья Родионова и начальник участка Александр Таранушин.