Алексей Текслер поздравил с юбилеем челябинскую ГКБ № 1

Больница в эти дни отмечает 195‑летие

Одна из старейших больниц Южного Урала — челябинская ГКБ № 1 — отмечает 195‑летие. На юбилее во всех смыслах первой челябинской клиники побывал губернатор Алексей Текслер. Глава региона осмотрел новые отделения, вручил награды отличившимся медикам и пообещал поддержать новые смелые начиная руководства больницы.

«Первую городскую больницу можно по праву назвать колыбелью челябинского здравоохранения. Почти два века горожане доверяют вам самое ценное — свое здоровье. И вы оправдываете ожидания, возвращая людям радость полноценной жизни», — обратился к медикам Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, как в самые сложные моменты истории медики ГКБ № 1 самоотверженно помогают своим землякам, зачастую рискуя при этом собственной жизнью. Например, в пандемию именно на базе первой больницы была открыта ковидная поликлиника для пациентов с коронавирусом.

Сегодня Алексей Текслер осмотрел новые отделения, созданные в больнице за последний год. Губернатору показали новые аппараты МРТ и КТ, центр диагностики заболеваний, где работает искусственный интеллект, а также уникальное по меркам всего региона стоматологическое отделение для детей-инвалидов. Отделение принимает на лечение пациентов, которые в силу врожденных заболеваний не могут сидеть в кресле у стоматолога. В ГКБ № 1 им лечат зубы под наркозом. Госпитализация занимает несколько дней: пациентов готовят к наркозу, потом лечат зубы, наблюдают какое-то время и выписывают домой. Все это время родители детей могут находиться рядом и параллельно пройти диспансеризацию в поликлинике.

«Я пообщался с родителями, все очень довольны. Раньше они поднимали эту проблему, и вот в этом году мы решили ее, сделали действительно большое дело», — заметил Алексей Текслер.

Глава региона пообещал, что область будет и дальше поддерживать проекты медиков, тем более ресурсы на это будут, ведь накануне Владимир Путин заявил о продлении программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Главный врач ГКБ № 1 Дмитрий Тарасов презентовал губернатору проект нового клинико-диагностического центра, рассчитанного на 400 посещений в день. При благоприятном стечении обстоятельств руководство больниц готово запустить центр в работу в течение двух лет.

Сегодня в ГКБ № 1 трудятся около двух тысяч сотрудников, в том числе около 500 докторов и более 40 медицинских династий. Многие доктора ведут научную деятельность, на базе больницы работают 13 кафедр ЮУГМУ. Каждый день поликлиники ГКБ № 1 посещают три тысячи человек и около 900 человек поправляют здоровье в стационарах.

Алексей Текслер поблагодарил всех сотрудников ГКБ № 1 за самоотверженный труд и пожелал больнице благодарных пациентов и дальнейшего процветания.