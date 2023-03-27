Алексей Текслер поздравил с Всемирным днем театра

Это профессиональный праздник не только актеров, но и всех, кто работает в театрах

Сегодня, 27 марта, отмечается Всемирный день театра. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников театра и отметил, что театральное искусство несет в себе мощный заряд добра и гуманизма, формирует нравственные ценности и затрагивает самые сокровенные струны человеческой души.

«Южный Урал — территория насыщенной театральной жизни. На сценах наших театров играют блистательные артисты, здесь работают талантливые режиссеры, в регионе очень плотный фестивальный календарь. Заметно, что зрители очень любят театр: на премьерах и репертуарных спектаклях залы всегда полны»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер пообещал, что в регионе и дальше будут поддерживать интересные сценические проекты, творческую молодежь и ветеранов культуры и, конечно же, заниматься реконструкцией и обновлением театральных зданий.

«Желаю всем работникам театра профессиональных успехов, ярких премьер, интересных гастролей, радости творчества, здоровья и благополучия!»— поздравил глава региона.

Всемирный день театра был установлен в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра. Традиционно 27 марта проходят различные фестивали, премьеры и торжественные мероприятия.