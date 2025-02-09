Алексей Текслер поздравил с праздником работников гражданской авиации

Современную жизнь невозможно представить без самолетов, подчеркнул губернатор

9 февраля в России отмечают День работника гражданской авиации. Это профессиональный праздник пилотов, бортпроводников и всех, кто связан с работой в небе. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил их и подчеркнул, что воздушный транспорт является не только самым комфортным и быстрым способом путешествий, но и играет важную роль в экономике Южного Урала и развитии сотрудничества с российскими регионами и дружественными странами.

«В Челябинской области многое делается для развития инфраструктуры авиасообщения: мы реконструируем аэродромы, оснащаем аэровокзалы современным оборудованием. Но главная движущая сила отрасли — это квалифицированные, преданные своему делу специалисты»,— сказал губернатор.

Он подчеркнул, что за каждым полетом стоит напряженная и ответственная работа экипажей самолетов, инженерно-технического персонала и сотрудников наземных служб.

Алексей Текслер поблагодарил работников гражданской авиации за самоотверженный труд, высокий профессионализм и комфортные перелеты.

Отмечать День работника гражданской авиации начали с 2013 года. Дата 9 февраля была выбрана потому, что в этот день в 1923 году в СССР появился воздушный флот, который перевозил пассажиров по служебным и личным делам.