Алексей Текслер поздравил с Новым годом талантливых южноуральских школьников

В здании правительства региона прошел традиционный праздник для одаренных детей

В резиденции губернатора Челябинской области состоялся ежегодный предновогодний прием талантливых детей. В этом году помимо победителей и призеров мероприятий областного, всероссийского и международного уровней в возрасте от 11 до 14 лет на праздник пригласили юных талантов из семей мобилизованных южноуральцев, а также школьников из Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

В этом году Алексей и Ирина Текслер вместе с ребятами украсили елку фотографиями школьников, сделанными на Южном Урале. В предыдущие годы на елку вешали арт-игрушки, сделанные руками талантливых ребят, а в 2021 году главный символ Нового года был мультимедийным: на елку проецировали видео ребенка, где он рассказывал о своих достижениях.

Затем для одаренных школьников устроили праздничный концерт, а также им вручили подарки.

«Дорогие друзья, я желаю вам в наступающем Новом году, чтобы у вас все получалось, чтобы все цели, которые перед собой ставите, вы обязательно достигали. Не бойтесь трудностей. Я нисколько не сомневаюсь, что у вас все получится»,— поздравил ребят Алексей Текслер.

Ранее губернатор Челябинской области дал старт акции «Елка желаний», к которой присоединились члены правительства, Заксобрания, сотрудники администраций и многие другие. Каждый участник мероприятия снял с елки шар с желанием ребенка, оказавшегося в непростой жизненной ситуации, и в скором времени преподнесет подарок адресату.