Алексей Текслер поздравил с Новым годом бойцов, проходящих лечение в военном госпитале Челябинска

Также губернатор вручил госнаграды сотрудникам медучреждения

В канун Нового года губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил военный клинический госпиталь в Челябинске, пообщался с бойцами и вручил госнаграды врачам и медперсоналу, передает пресс-служба правительства региона.

Алексей Текслер напомнил, что 2025 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, и, обращаясь к бойцам, подчеркнул значимость их заслуг:

«Ребята, мы гордимся вами, каждым из вас, вне зависимости, из какого вы региона нашей страны. Вы проявили героизм в деле защиты Отечества, пролили свою кровь за Родину, как деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. Следующий год юбилейный, будем отмечать 80-летие Великой Победы. Будем чествовать подвиг наших дедов, прадедов, так будем чествовать и вас, наших нынешних защитников Отечества. Желаю в Новом году всем нам Победы, одной большой, самой важной Победы для всей нашей страны. А каждому из вас я желаю здоровья, скорейшего восстановления, прийти к родным, они вас любят и ждут. А мы вами гордимся!»

Глава региона подчеркнул, что Челябинская область делает все для победы. Все предприятия, которые занимаются гособоронзаказом, свои планы выполнили:

«В том числе благодаря нашим предприятиям обеспечена и огневая мощь, и сегодня на поле боя решаются все вопросы, и наша армия обеспечена всем необходимым. Мы этим гордимся! Много наших ребят вносят свой бесценный вклад в дело Победы. Мы, как регион, помогли более 50 воинским частям, передали около 4 тысяч единиц оборудования, машин, всего, что необходимо нашим военным для выполнения боевых задач. Будем эту работу продолжать».

В настоящее время в окружном военном клиническом госпитале в Челябинске завершается ремонт фасада здания, установлено новое ограждение на улице Труда. Губернатор Алексей Текслер посетил медучреждение и оценил результаты обновления.

Также в ходе визита глава региона пообщался с персоналом медучреждения, поблагодарил врачей и медперсонал за внимательное отношение к бойцам и вручил государственные награды отличившимся сотрудникам военного госпиталя:

«Огромные слова благодарности коллективу госпиталя. Вы делаете огромную, важную работу: помогаете ребятам вернуться в жизнь. Низкий поклон вам, дорогие медики, дорогие наши врачи, медсестры. Вы знаете, я не один раз приезжал в госпиталь, мы делаем все необходимое для того, чтобы наш военный госпиталь был в надлежащем состоянии, и мы продолжим помогать госпиталю, чтобы он был образцовым. Изменения уже вижу по сравнению с 2022 годом. Но самое главное — это люди, вы, врачи. Оборудование — это хорошо, но лечите вы. Был сейчас в палатах, с ребятами говорил, все вас хвалят, это дорогого стоит. С наступающим Новым годом, чтобы все получалось и дальше».

Медали «Участнику специальной военной операции» за отличие, проявленное в ходе проведения специальной военной операции, удостоен майор медицинской службы, начальник отделения анестезиологии и реанимации Дмитрий Ковальчук. Медалью «За вклад в развитие Челябинской области» за вклад в сохранение и укрепление здоровья военнослужащих награжден подполковник медицинской службы начальник филиала Дмитрий Гмызов. За высокие результаты профессиональной деятельности двое сотрудников отмечены почетной грамотой губернатора и один сотрудник — благодарностью губернатора.