Алексей Текслер поздравил с Национальным днем донора

В Челябинской области звания почетных доноров СССР и Российской Федерации носят более 21 тысячи человек

Сегодня, 20 апреля, в России отмечается Национальный день донора. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил южноуральских доноров и работников станций переливания крови, а также отметил, что в регионе богатые традиции донорского движения.

«Более 21 тысячи южноуральцев носят звания почетных доноров СССР и Российской Федерации. Каждый год на пункты переливания крови приходят неравнодушные, сильные люди, способные на ответственный поступок ради спасения земляков», — подчеркнул Алексей Текслер.

По словам главы региона, донорская кровь очень нужна в городских и районных больницах, онкологических диспансерах и роддомах, так как без нее многие болезни вылечить было бы невозможно. Кроме того, благодаря донорам антиковидной плазмы во время пандемии коронавируса удалось спасти жизни тяжелых пациентов.

Национальный день донора был учрежден 20 февраля 2007 года на круглом столе «Донорство крови. Законодательное обеспечение: проблемы и перспективы», организованном в Госдуме РФ парламентским комитетом по охране здоровья. Дату 20 апреля выбрали потому, что именно в этот день в 1832 году петербургский акушер Андрей Вольф спас женщину, перелив ей кровь ее мужа после сильного кровотечения во время родов.