Алексей Текслер поздравил с Международным днем пожилых людей

В Челябинской области старшему поколению уделяется особое внимание

Сегодня, 1 октября, отмечается Международный день пожилых людей. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил старшее поколение южноуральцев и отметил, что в этот день чествуют ветеранов, родителей, наставников — всех, кто своим трудом и талантом создавал могучую славу Южного Урала и закладывал основу динамичного развития региона.

«В Челябинской области забота о людях старшего поколения — в особом фокусе внимания. Мы создаем все условия для их активного долголетия, повышаем качество и доступность медицинской и социальной помощи всем, кто посвятил свою жизнь стране и людям»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор поблагодарил старшее поколение южноуральцев за их труд, энергию, мудрость и терпение, а также пожелал им крепкого здоровья, благополучия и добра.

Международный день пожилых людей был учрежден в 1990 году. Ежегодно праздник отмечается 1 октября.