Алексей Текслер поздравил с Днем железнодорожника

Южно-Уральская железная дорога имеет большое значение в развитии региона

Сегодня, 4 августа, в России отмечается День железнодорожника. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех, кто связан с железной дорогой, с профессиональным праздником и отметил, что для региона это особый день, одновременно уходящий в историю и уводящий в будущее.

По словам Алексея Текслера, в свое время появление Транссибирской магистрали открыло для деловых южноуральцев новые перспективы. Существенно выросла нагрузка на магистраль во время Великой Отечественной войны и индустриализации. А сейчас южноуральские железнодорожники надежно доставляют спецгруз в зону СВО, с честью выполняя свой долг.

«Важный вклад Южно-Уральская железная дорога вносит в социально-экономическое развитие Челябинской области. ЮУЖД — это стабильная работа для многих жителей региона, солидные отчисления в бюджет, ценная в нынешних условиях логистика для бизнеса, подряды для партнерских компаний. И конечно, железнодорожный транспорт был и остается востребованным у пассажиров», — добавил губернатор.

Алексей Текслер поздравил всех, кто связан с железной дорогой, и пожелал им мира, добра, крепкого здоровья и благополучия.

У праздника долгая история. День железнодорожника был установлен еще в 1896 году указом министра путей сообщения Российской империи. После Октябрьской революции праздник, как и многие другие, отменили. Отмечать День железнодорожника снова начали в 1936 году. Тогда датой было выбрано 30 июля. Несколько лет спустя было подписано новое постановление, которым перенесли дату праздника на первое воскресенье августа.