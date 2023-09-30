Алексей Текслер поздравил с Днем воссоединения новых регионов с Россией

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вернулись в состав РФ 30 сентября 2022 года

Сегодня, 30 сентября, впервые отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Россией. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что это значимое событие стало результатом свободного выбора миллионов людей, проживающих в регионах, которые вернулись в состав России.

«Еще до объединения Челябинская область взяла шефство над городом Ясиноватой и Волновахским районом в Донецкой Народной Республике. Больше года мы помогаем нашим новым соотечественникам восстанавливать коммунальную инфраструктуру и дороги, ремонтируем школы, детские сады, больницы, жилые дома, направляем гуманитарную помощь, организуем учебу и отдых для ребят, чье детство проходит фактически в прифронтовых условиях», — рассказал губернатор.

По его словам, все это делается во имя будущего и ради спокойной жизни горожан, которая, как убежден губернатор, наступит в ближайшее время.

Новая памятная дата была утверждена на первом пленарном заседании осенней сессии депутатов Госдумы 20 сентября текущего года.

Напомним, 23—27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России. Во всех четырех регионах более 95 процентов жителей поддержали эту инициативу. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и первые лица четырех регионов подписали договоры о вступлении в состав РФ новых областей и республик.