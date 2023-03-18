Алексей Текслер поздравил с Днем воссоединения Крыма с Россией

Полуостров стал частью нашей страны в 2014 году

Сегодня, 18 марта, отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что это особая дата в новейшей истории России, которая символизирует восстановление исторической справедливости.

«В 2014 году жители Крыма и Севастополя сделали свой выбор в пользу воссоединения с Россией, продемонстрировали мужество и решительность, неизменное стремление оставаться частью Русского мира. За прошедшее время Челябинская область выстроила крепкие дружеские и деловые связи с Республикой Крым и Севастополем. Уверен, что это сотрудничество будет развиваться и дальше, принося реальную пользу жителям наших регионов»,— сказал губернатор.

По его словам, недавно в состав России вошли новые территории, жители которых вынуждены противостоять вооруженной агрессии и защищать свое право на свободный выбор, и россияне всеми силами поддерживают своих соотечественников в их стремлении жить в сильной единой России.

«В этот праздничный день желаю всем мира, счастья и процветания! Пусть все начинания на благо нашего Отечества принесут добрые плоды!»— пожелал Алексей Текслер.