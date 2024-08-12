Алексей Текслер поздравил с Днем Военно-воздушных сил

Южноуральцы вносят большой вклад в развитие ВВС

Сегодня, 12 августа, в России отмечается День Военно-воздушных сил. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил военнослужащих с профессиональным праздником и отметил, что история ВВС складывалась из подвигов и высочайшего профессионализма летчиков, ученых, испытателей. Многие из них были связаны с Южным Уралом.

«Мы по праву гордимся земляками, внесшими вклад в развитие военной авиации, которая уже более ста лет верно служит России, защищая воздушное пространство нашей страны от внешних угроз»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер добавил, что сегодня новое поколение военных авиаторов с отличием выполняет задачи спецоперации и охраняет небо в новых территориях. А сотрудники южноуральских предприятий усердно работают, чтобы обеспечить ВВС необходимым оборудованием и вооружением.

Глава региона пожелал военнослужащим и всем причастным к развитию Военно-воздушных сил крепкого здоровья, счастья и боевой удачи.