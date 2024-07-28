Алексей Текслер поздравил с Днем Военно‑морского флота

Челябинская область играет большую роль в развитии ВМФ

Традиционно в последнее воскресенье июля в России отмечается День Военно-морского флота. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских военнослужащих, которые несут боевую вахту на кораблях, и подчеркнул, что ВМФ — это гордость и слава России, надежный гарант ее мира и безопасности и верный страж ее морских рубежей.

«Статус великой морской державы позволяет нашему государству сдерживать агрессию недружественных стран, достойно отвечать на геополитические вызовы и прямые военные угрозы», — отметил Алексей Текслер.

Челябинская область играет важную роль в развитии Военно-морского флота страны. Моряки-южноуральцы с честью выполняют важные государственные задачи, а на многих судах ВМФ стоит оборудование и вооружение, произведенное на заводах Южного Урала.

Алексей Текслер пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, счастья и благополучия.

День Военно-морского флота начали отмечать с 1939 года. Тогда датой праздника утвердили 24 июля. Позже, в 1980 году, Президиумом Верховного совета СССР она была перенесена на последнее воскресенье июля.

В этот день традиционно проходят различные мероприятия, в том числе военно-морской парад, в котором участвуют боевые корабли, подводные лодки, морская пехота.