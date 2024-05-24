Алексей Текслер поздравил с Днем славянской письменности и культуры

Кирилл и Мефодий дали толчок развитию российской государственности

Сегодня, 24 мая, отмечается День славянской письменности и культуры. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что великие просветители Кирилл и Мефодий не просто подарили азбуку — вместе с языком и письменностью развивалась русская культура и российская государственность.

«На Южном Урале, где во взаимном уважении и добрососедстве живут представители разных национальностей, всегда ценилась объединяющая роль русского языка. И сегодня наша общая задача — воспитывать у новых поколений любовь к родной речи, хранить и приумножать культурное богатство нашего народа», — сказал губернатор.

Алексей Текслер пожелал, чтобы это великое наследие давало россиянам силы преодолевать любые исторические вызовы и служило процветанию России.

Официально День славянской письменности и культуры впервые отметили в 1863 году 11 мая. Дату празднования установил Российский святейший синод в связи с празднованием тысячелетия Моравской миссии святых Кирилла и Мефодия. В 1985 году во время празднования 1100-летия преставления Мефодия было решено отмечать День славянской культуры и письменности 24 мая. Постановление о ежегодном проведении Дней славянской письменности и культуры было подписано президиумом Верховного совета РСФСР в 1991 году.

В этот день проходят различные мероприятия, на которых собираются писатели, филологи, лингвисты, культурологи. Проводятся конкурсы, посвященные русскому языку, концерты, семинары и многое другое.