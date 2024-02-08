Алексей Текслер поздравил с Днем российской науки

Челябинская область ежегодно реализует масштабные задачи, делая важный вклад в развитие страны

Сегодня, 8 февраля, отмечается День российской науки. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех причастных к развитию научной сферы с праздником и отметил, что успех региона и страны в целом во многом зависит от качества интеллектуальной среды. И региону в этом плане есть чем гордиться.

«На Южном Урале за многие десятилетия сложились научные школы, в развитие которых внесли вклад несколько поколений исследователей. В вузах региона действуют 15 диссертационных советов по 42 научным специальностям. Фундаментальную и прикладную науку активно поддерживает государство, и что важно — в исследования инвестирует средства региональный бизнес»,— рассказал губернатор.

Он отметил, что общими усилиями регион уже реализовал масштабные задачи в самых разных сферах, будь то машиностроение, разработка новых материалов или космические технологии. А это важный вклад в развитие отечественной науки и очередной шаг к полному технологическому суверенитету России.

Алексей Текслер поблагодарил тех, кто развивает научную сферу, за настойчивость, творческий поиск и добросовестный труд, а также пожелал им интересных проектов и новых открытий на благо России.

Впервые День российской науки отметили в 1999 году во время празднования 275‑летия Российской академии наук. Летом того же года президент России Борис Ельцин подписал указ об учреждении праздника.