Алексей Текслер поздравил с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Продукция южноуральских предприятий широко известна как по всей России, так и за ее пределами

Сегодня, 8 октября, в России отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников агропромышленного комплекса и отметил, что эта отрасль является одной из наиболее успешно развивающихся в регионе.

«Челябинский агропромышленный комплекс по многим показателям входит в десятку лучших в России. Южноуральские сельхозпредприятия и фермерские хозяйства практически полностью обеспечивают жителей области продуктами питания собственного производства. Челябинская область остается бесспорным лидером по агроэкспорту среди других регионов Урала, продукция наших предприятий хорошо известна не только в России, но и за рубежом»,— рассказал губернатор.

По его словам, несмотря на все трудности, аграрии при активной государственной поддержке продолжают реализовывать крупные инвестиционные проекты, внедрять передовые научные разработки и добиваться высоких урожаев.

Алексей Текслер поблагодарил аграриев за добросовестный труд, самоотдачу и любовь к родной земле и пожелал им крепкого здоровья, энергии и новых успехов.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности традиционно отмечается во второе воскресенье октября с 1999 года.