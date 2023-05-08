Алексей Текслер поздравил с Днем Победы 99-летнего ветерана Ивана Нежаренко

Глава региона поделился впечатлениями от беседы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с наступающим Днем Победы участника Великой Отечественной войны Ивана Нежаренко. Через месяц ветерану исполнится 100 лет, отметил в своем телеграм-канале глава региона.

Иван Нежаренко попал на фронт в ноябре 1941 года, служил в разведывательной лыжной роте. Получил ранение при защите Можайска. Послевоенные годы ветеран посвятил работе на стройке в Челябинске.

«Тепло пообщались. В каждом слове наших ветеранов мудрость, бесценный опыт и любовь к Родине. Говорить с ними, осознавать какой путь они прошли, — настоящее счастье. Эту память надо хранить и передавать потомкам», — написал Алексей Текслер.

Напомним, ранее основатель Фонда 2020 Ирина Текслер рассказала о своем дедушке, который служил подводником во времена Великой Отечественной войны. Ирина Текслер опубликовала его фотографию и свои воспоминания.