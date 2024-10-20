Алексей Текслер поздравил с Днем отца

Мужчины являются примером ответственности и целеустремленности для своих детей

Сегодня, 20 октября, в России отмечают День отца. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил мужчин и отметил, что праздник уже прочно укоренился в стране несмотря на то, что учрежден совсем недавно — в 2021 году.

«Важно, что на государственном уровне роль отца получила столь важное в наше время признание. Мужчины в семье не только придают детям веру в себя, но и на собственном примере учат их быть ответственными, целеустремленными и справедливыми»,— подчеркнул губернатор.

Также Алексей Текслер отметил, что отцовские советы и крепкая поддержка помогают в становлении личности будущего гражданина России.

Глава региона пожелал всем отцам, чтобы их дни были наполнены радостью и счастливыми моментами, а в доме царили благополучие и уют.