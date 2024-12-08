Алексей Текслер поздравил с Днем образования российского казначейства

Сотрудники ведомства эффективно управляют финансовыми потоками страны

Сегодня, 8 декабря, исполняется 32 года со дня создания Казначейства России. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников и ветеранов ведомства и отметил, что работа с финансами требует глубоких профессиональных знаний, внимательности, скрупулезности и предельно ответственного подхода к решению каждой задачи.

«Четкая и слаженная деятельность специалистов казначейства позволяет эффективно вести учет государственных средств, обеспечивать прозрачность и результативность исполнения бюджетов всех уровней», — подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер добавил, что сейчас, когда все силы и ресурсы направлены на достижение национальных целей развития, реализацию масштабных программ и победное завершение спецоперации, четкая работа работников казначейства приобретает особую значимость.

Глава региона поблагодарил сотрудников ведомства за качественную работу и профессионализм и пожелал им дальнейших успехов и благополучия.