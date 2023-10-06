Алексей Текслер поздравил с Днем героев Танкограда

Сегодня в Челябинской области вспоминают тех, кто внес огромный вклад в победу над гитлеровской Германией

6 октября в Челябинской области вспоминают героев Танкограда — тех, кто в годы Великой Отечественной войны развернул в Челябинске производство танков и других боевых машин и внес огромный вклад в победу над врагом. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и подчеркнул, что годы той войны навсегда изменили судьбу города.

«С первых дней Челябинск взял на себя ответственную роль надежного тыла, а вскоре прославился на всю страну под неофициальным именем Танкоград. Тысячи людей и десятки эвакуированных предприятий получили здесь новую жизнь и предопределили дальнейшее будущее столицы Южного Урала»,— сказал губернатор.

Он отметил, что производство в сжатые сроки танков, боевых машин, снарядов и боеприпасов удалось развернуть благодаря силе духа и несокрушимости характера тружеников тыла.

«Мы бережно храним память о доблестном трудовом подвиге героев Танкограда и обязательно передадим ее будущим поколениям»,— пообещал Алексей Текслер.

Он пожелал жителям Челябинской области крепкого здоровья и мирного неба над головой.

Памятная дата — День героев Танкограда в Челябинской области отмечается с 2016 года в целях сохранения исторического наследия и увековечивания памяти о деятельности тружеников тыла.