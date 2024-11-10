Алексей Текслер поздравил с 90‑летием Южно-Уральский педуниверситет

Это старейший вуз региона

Сегодня, 10 ноября, Южно-Уральскому государственному гуманитарно-педагогическому университету исполняется 90 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил коллектив вуза и отметил, что университет с 1934 года готовит талантливые кадры для образовательных учреждений региона, а опытные преподаватели и талантливые студенты, в свою очередь, делают вуз ведущей кузницей кадров и транслятором педагогических новаций.

«Сейчас в вузе происходят масштабные перемены, обновилась команда, все более активно внедряются современные образовательные технологии с использованием возможностей цифровизации. Важно не останавливаться на достигнутом, идти вперед с опорой на крепкие, проверенные временем традиции, не сворачивая с инновационной траектории»,— подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер выразил уверенность в том, что мастерство и компетентность преподавателей, а также молодой задор студентов помогут вузу реализовать перспективные масштабные проекты.

Глава региона пожелал коллективу университета новых успехов и широких горизонтов.