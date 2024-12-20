Алексей Текслер поздравил с 90‑летием Сосновского района

Там удачно сочетаются красивая природа, развитая инфраструктура и производство

Сегодня, 20 декабря, Сосновскому району в Челябинской области исполняется 90 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил местных жителей и отметил, что это один из самых успешных и динамичных районов, где удачно сочетаются красивая природа, мощный агропромышленный комплекс и развитая социальная инфраструктура.

«Близость к областному центру дает преимущества для комфортной жизни, разнообразного досуга и успешного ведения бизнеса. Закономерно, что район активно прирастает новыми жилыми комплексами и поселками, современными предприятиями, социальными объектами», — сказал губернатор.

Он добавил, что с поддержкой области в Сосновском районе преображаются дворы и общественные пространства, развивается дорожная сеть, коммунальная энергетика и многое другое. Район, встречая свой юбилей, уверенно и с оптимизмом смотрит в будущее, подчеркнул Алексей Текслер.

