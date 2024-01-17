Алексей Текслер поздравил с 90‑летием Челябинской области

Сейчас в регионе закладывают основу развития на десятилетия вперед

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня, 17 января, Челябинской области исполняется 90 лет. Губернатор Алексей Текслер поздравил южноуральцев с праздником и отметил, что в истории региона немало славных страниц, ярких свершений и побед.

«Нам есть чем гордиться, за что любить и ценить родной Южный Урал. Наш регион не только крупнейший индустриальный центр страны и один из лидеров социально-экономического развития России. Это край с богатыми культурными и духовными традициями, невероятно красивой природой, уникальными достопримечательностями», — сказал глава региона.

Алексей Текслер подчеркнул, что героизм и самоотверженность южноуральцев помогли стране одержать Победу над фашизмом во время Великой Отечественной войны и создать в последующие годы мощный промышленный и научно-технологический капитал для новых поколений. И сегодня в условиях СВО южноуральские стратегические предприятия вносят огромный вклад в укрепление обороноспособности страны.

«Сейчас перед Челябинской областью стоят новые масштабные задачи. Мы закладываем основу развития региона на десятилетия вперед. И я уверен, что сумеем выполнить все наши планы, достичь больших успехов», — заявил губернатор.

Он поблагодарил южноуральцев за созидательный труд и любовь к родному краю и пожелал им счастья и здоровья.

Челябинская область была образована 17 января 1934 года из южных районов упраздненной Уральской области.