Алексей Текслер поздравил с 82‑й годовщиной создания Уральского добровольческого танкового корпуса

В его ряды вступили 110 тысяч жителей трех областей

Сегодня, 11 марта, на Урале отмечают День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что это событие стало символом патриотизма и самоотверженности, неразрывной связи тыла и фронта.

«Сформированное из добровольцев, снаряженное силами жителей трех областей, это уникальное бронетанковое соединение сыграло ключевую роль во многих важных сражениях Великой Отечественной войны. Героизм бойцов легендарного корпуса и сегодня служит для нас вдохновляющим примером и образцом преданности воинскому долгу, а история появления соединения напоминает о том, что в единстве и любви к Родине кроется сила народа»,— сказал Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что в Год защитника Отечества и юбилея Великой Победы уральцы и все россияне с особым чувством вспоминают тех, кто отдал свои жизни ради свободы и независимости России, низко кланяются ветеранам и гордятся подвигами своих предшественников.

Алексей Текслер пожелал, чтобы дух патриотизма и народного единства всегда жил в сердцах россиян, помогая решать новые задачи, в том числе в рамках спецоперации.

Напомним, Уральский добровольческий танковый корпус был сформирован 82 года назад — в 1943‑м. Заявления на вступление в него подали 110 тысяч человек. Корпус был оснащен техникой и оружием, которые изготовили трудящиеся Челябинской, Свердловской областей и Пермского края безвозмездным трудом сверх плана и на добровольные взносы граждан.