Алексей Текслер поздравил с 8 Марта участниц благотворительного сообщества «Шьем нашим»

От лица военнослужащих слова поздравления и благодарности произнес Герой России

В преддверии Международного женского дня губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Герой России Александр Пузанов посетили швейное производство общественной организации «Шьем нашим», которая оказывает поддержку военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы региона.





Губернатор выразил участницам огромную благодарность за работу.

«Сегодня я уже говорил о ваших золотых руках, но еще важнее — ваше большое и доброе сердце. Вы создаете не просто одежду, маскировочные сети и носилки — вы дарите добро в чистом виде. Сейчас появляются филиалы „Шьем нашим“ в разных городах, это говорит о том, что эта работа востребована и нужна. Вы делаете очень важное дело, приближаете победу и спасаете жизни наших защитников. Спасибо вам еще раз!» — сказал Алексей Текслер.





Благотворительное сообщество «Шьем нашим» объединяет профессиональных швей и любительниц, которые трудятся вместе по зову сердца. У многих участниц движения близкие находятся в зоне проведения СВО.





С 2022 года объединением изготовлено и передано «за ленточку» более 32 тысяч единиц продукции, включая одежду, носилки и маскировочные сети. Помимо пошива, организация ежемесячно собирает и отправляет гуманитарные грузы весом около 4 тонн, собранные благодаря активному участию граждан. Помощь «Шьем нашим» охватывает широкий круг получателей на фронте.





Впервые глава региона посетил сообщество «Шьем нашим» в ноябре 2022 года. Тогда были озвучены проблемы и потребности организации для увеличения объемов производимой продукции. После чего по поручению Алексея Текслера объединению были переданы швейные машины, оверлоки, раскройные ножи, другое необходимое оборудование, был отремонтирован основной швейный цех, выделены помещение для мастерской в Копейске и средства на приобретение станков для изготовления маскировочных сетей.





От лица военнослужащих участниц движения «Шьем нашим» поздравил Герой России Александр Пузанов — уроженец Южноуральска.

«Ребята благодарны за вашу поддержку и помощь. Вместе мы делаем общее дело, благодаря вашим усилиям мы идем в верном направлении к нашей победе», — сказал Александр.

Добавим, в ходе личной беседы губернатор Алексей Текслер пригласил Героя на празднование 80‑летнего юбилея Великой Победы в Челябинске.