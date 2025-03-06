Алексей Текслер поздравил с 8 Марта мам и жен участников СВО

Губернатор высказал женщинам слова глубокой благодарности и сравнил их долю с непростой долей их бабушек

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил матерей и жен участников СВО с наступающим Международным женским днем. Сегодня для них в Штабе общественной поддержки «Единой России» проходит концерт, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Алексей Текслер сравнил непростую долю современных женщин с долей наших бабушек и прабабушек. Они тоже провожали воинов на фронт. И ждали. И именно поэтому памятник «Защитнику Отечества» на Аллее Славы в Челябинске — это не только боец, но и женщина, которая провожает его.

«Мне кажется, памятник получился. Очень важна вот эта связь между нашими ребятами, нашими бойцами, их родными, близкими, мамами, женами. Очень важно, что можно преклонить колено не только перед нашими бойцами, но и перед нашими дорогими и любимыми женщинами», — сказал Алексей Текслер.









Губернатор напомнил, что регион был кузницей Победы в годы Великой Отечественной войны, остается опорным краем и сейчас: для победы делается все возможное, работает не только оборонно-промышленный комплекс — ежедневно огромная поддержка идет воинам из разных уголков Челябинской области, отправляются гуманитарные конвои.

На Южном Урале очень развит народный оборонно-промышленный комплекс, заметил глава региона. Значительная часть дронов, которые идут на фронт, делается в южноуральских цехах ребятами, которые никогда и не занимались этим до специальной военной операции.

«Мы им помогаем, приобретаем это оборудование, делаем все необходимое для фронта. Помогаем семьям, будем это делать и дальше», — добавляет Алексей Текслер.









Губернатор поблагодарил жен и матерей участников спецоперации. И остался с ними в зрительном зале посмотреть концерт.

«Вы проявляете мужество, стойкость. Это очень непросто — ждать. Огромное вам спасибо, низкий поклон от всех жителей Челябинской области», — сказал он.









Со всех уголков Южного Урала приехали сегодня творческие коллективы, чтобы подарить настроение мамам и женам бойцов. Женщины говорят, что такие встречи им необходимы.

«В глазах многих присутствующих я вижу боль. Но они улыбаются, аплодируют и подпевают артистам. Это позволяет не замыкаться в себе и продолжать жить», — сказала мама погибшего Героя России Ольга Мосина.