Алексей Текслер поздравил с 70‑летием со дня начала строительства Троицкой ГРЭС

Это значимый энергообъект для всей Челябинской области

Ровно 70 лет назад в Троицке Челябинской области начали строить ГРЭС — одну из мощнейших электростанций Южного Урала. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников и ветеранов станции с годовщиной этого знаменательного события и подчеркнул, что в свое время начало строительства станции стало поворотным событием в истории города.

«Строительство изменило городской и природный ландшафт Троицка, дало жизнь новому поселку и во многом решило задачу энергообеспеченности Челябинской области. Пуск первой очереди станции состоялся в 1960 году, дальше продолжалось строительство новых блоков. Уже в наше время Троицкая ГРЭС прошла через две модернизации и является успешным и современным предприятием»,— сказал Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что с самого основания мощности ГРЭС работали в интересах южноуральцев и всего региона. И сегодня работа на благо области продолжается.

Губернатор поблагодарил работников и ветеранов станции за их непростой труд и пожелал им крепкого здоровья и успешного воплощения в жизнь всех планов.