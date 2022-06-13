Алексей Текслер поздравил с 280-летием села Уйское

Крепость на реке Уй была образована в 1742 году

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей села Уйское с 280-летием населенного пункта. Глава региона подчеркнул, что крепость, основанная в середине XVIII века на берегу реки Уй, долгое время была надежным форпостом на юго-восточных рубежах Российского государства, а местные жители не только несли военную службу, но и возделывали землю и развивали производство.

«Год от года Уйское укрепляет свои позиции в аграрном производстве, малом предпринимательстве, образовательной, культурной и спортивной сферах. С поддержкой области районный центр благоустраивает общественные пространства, строит новые социальные объекты, обновляет дорожную и коммунальную инфраструктуру, уверенно развивается и наращивает свой социальный и экономический потенциал»,— добавил губернатор.

Алексей Текслер поздравил жителей Уйского с праздником и пожелал им здоровья, счастья и успехов во всех добрых начинаниях.