Алексей Текслер поздравил с 115‑летием газету «Златоустовский рабочий»

Издание информирует горожан о важных и интересных событиях с 1908 года

Сегодня, 13 декабря, газете «Златоустовский рабочий» исполняется 115 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов издания и отметил, что несмотря на то, что газета сменила несколько названий, ее главное предназначение — интересно и объективно рассказывать о происходящих событиях — осталось неизменным.

«На протяжении своей многолетней истории газета всегда сохраняла широкий круг преданных читателей, а ее сотрудники были не раз отмечены высокими профессиональными наградами. И сегодня в коллективе царит атмосфера творчества, новаторства, стремления держать живую связь с аудиторией и создавать яркие, актуальные материалы», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона выразил уверенность в том, что с таким подходом редакцию «Златоустовского рабочего» ждут новые успехи и профессиональные победы.

Он пожелал нынешнему коллективу и ветеранам редакции, а также читателям и друзьям газеты крепкого здоровья и всего самого доброго.

Первый выпуск газеты вышел 13 декабря 1908 года. Тогда издание называлось «Красное знамя». Затем его несколько раз переименовывали, и свое нынешнее название газета получила 25 января 1953 года.