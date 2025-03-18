Сегодня, 18 марта, отмечают День воссоединения Крыма с Россией. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что Крым — это не просто географическая территория, а часть российского богатого исторического, культурного и духовного наследия, которое прочно связывает нашу страну и ее народ.
«Воссоединение с Россией стало возможным благодаря волеизъявлению миллионов людей, которые решили вернуться к родным корням, к Отчизне», — уточнил глава региона.
Алексей Текслер добавил, что сегодня Крым, находясь в составе России, активно развивается: восстанавливается его инфраструктура, растет благосостояние людей. И, по словам губернатора, это отличный пример того, что возможно, когда единый народ уверен в своем будущем.
«Вместе мы продолжим работать над тем, чтобы сделать нашу страну более сильной и процветающей», — добавил Алексей Текслер.
Глава Челябинской области пожелал всем мира, добра и новых достижений на благо Родины.
Напомним, 16 марта 2014 года был проведен общекрымский референдум, в ходе которого большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Уже через два дня был подписан договор о принятии территорий в состав России.
В Челябинске воссоединение Крыма с Россией отметят праздничным концертом, который пройдет в парке Гагарина. Вход бесплатный.