Алексей Текслер поздравил с 11‑й годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Договор о принятии республики в состав РФ был подписан в 2014 году

Сегодня, 18 марта, отмечают День воссоединения Крыма с Россией. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что Крым — это не просто географическая территория, а часть российского богатого исторического, культурного и духовного наследия, которое прочно связывает нашу страну и ее народ.

«Воссоединение с Россией стало возможным благодаря волеизъявлению миллионов людей, которые решили вернуться к родным корням, к Отчизне», — уточнил глава региона.

Алексей Текслер добавил, что сегодня Крым, находясь в составе России, активно развивается: восстанавливается его инфраструктура, растет благосостояние людей. И, по словам губернатора, это отличный пример того, что возможно, когда единый народ уверен в своем будущем.

«Вместе мы продолжим работать над тем, чтобы сделать нашу страну более сильной и процветающей», — добавил Алексей Текслер.

Глава Челябинской области пожелал всем мира, добра и новых достижений на благо Родины.

Напомним, 16 марта 2014 года был проведен общекрымский референдум, в ходе которого большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Уже через два дня был подписан договор о принятии территорий в состав России.

В Челябинске воссоединение Крыма с Россией отметят праздничным концертом, который пройдет в парке Гагарина. Вход бесплатный.