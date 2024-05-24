Алексей Текслер поздравил с 100‑летием Увельского района

К своему вековому юбилею район подошел с хорошими перспективами, считает губернатор

Сегодня, 24 мая, Увельскому району в Челябинской области исполняется 100 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил местных жителей и подчеркнул, что это одна из самых живописных территорий с развитой экономикой и крепкими трудовыми традициями.

«Район уверенно занимает ведущие позиции в сельском хозяйстве, успешно реализует крупные инвестиционные проекты в добывающей отрасли. Продукты известных увельских марок пользуются спросом не только в нашей стране, но и за рубежом. И есть немалая заслуга жителей района в том, что агропромышленный комплекс Южного Урала входит в десятку лучших в России», — сказал губернатор.

По его словам, к своему вековому юбилею район подошел с хорошими перспективами: там благоприятный деловой климат, динамичная спортивная и культурная жизнь, активно развивается социальная сфера. Сами увельцы — волевые и трудолюбивые люди, настоящие патриоты своего края.

Алексей Текслер пожелал местным жителям и дальше развивать свой район, делать его лучше, успешнее и богаче.

Увельский район был образован 24 мая 1924 года на основе территорий Андреевской волости и части территорий соседних волостей Троицкого уезда Оренбургской губернии. Район богат озерами: на его территории насчитывается более 90 крупных озер и множество мелких с разными составом воды и глубиной.