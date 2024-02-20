Алексей Текслер поздравил с 100‑летием Троицкого района

Территория быстро развивается с поддержкой Челябинской области

Сегодня, 20 февраля, Троицкому району в Челябинской области исполняется 100 лет. Губернатор Алексей Текслер поздравил местных жителей и подчеркнул, что вековой юбилей — это красивая дата, важная веха в истории и хороший повод поставить новые задачи на будущее.

«Троицкий район всегда умел гармонично сочетать приверженность традициям и готовность к позитивным переменам. Здесь крепкие хозяйства и успешный инициативный бизнес, насыщенная культурная и спортивная жизнь, активные общественные организации», — отметил губернатор.

По словам Алексея Текслера, с поддержкой области власти Троицкого района планомерно обновляют объекты социальной сферы, благоустраивают общественные пространства, развивают малый бизнес и создают условия для комфортной жизни и реализации профессионального и творческого потенциала людей. И главное, что во всех происходящих процессах чувствуется любовь жителей к своей малой родине.

Глава региона пожелал всем, чья судьба связана с Троицким районом, крепкого здоровья, любви и мира.