Алексей Текслер поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

Сотрудники вневедомственной охраны спасают жизни людей и защищают стратегически важные объекты

Сегодня, 29 октября, в России отмечается День вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил действующих росгвардейцев и ветеранов с профессиональным праздником и подчеркнул, что эта служба требует высокого профессионализма и ответственности.

«Охранные подразделения Росгвардии помогают обеспечивать государственную и общественную безопасность, ведут бескомпромиссную борьбу с терроризмом и экстремизмом, надежно защищают важные стратегические объекты. Не раз сотрудники вневедомственной охраны проявляли мужество и героизм в схватке с преступниками, в экстремальных ситуациях спасали жизни и здоровье людей, выполняли важные задачи в командировках в горячие точки», — отметил губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил росгвардейцев за самоотверженную службу и преданность делу, а также пожелал им здоровья и успехов.

До 2016 года вневедомственная охрана была структурным подразделением МВД России, в апреле 2026 года была включена в состав Росгвардии.

Дата праздника 29 октября была выбрана потому, что именно в этот день в 1952 году Совет министров принял постановление об использовании в строительстве, промышленности и отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны. По сути, это стало днем создания вневедомственной охраны.