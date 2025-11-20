Алексей Текслер поздравил региональный телеканал с победой в двух номинациях «ТЭФИ-Регион»

ГТРК «Южный Урал» взяла призовые места в новостях и спецпроектах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил коллектив ГТРК «Южный Урал» с победой в двух номинациях XXIV Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион». Региональный телеканал впервые получил сразу две престижные награды.

«Коллектив компании в очередной раз доказал свой профессионализм и огромный творческий потенциал. Обе номинации отражают умение команды смотреть на вещи и события под неожиданным углом, подавать материал ярко и креативно», — отметил глава региона.

ГТРК «Южный Урал» победила в номинациях «Ежедневная информационная программа для городов-миллионников» и «Телевидение и жизнь: специальный проект».

Алексей Текслер поблагодарил коллектив телерадиокомпании за качественную работу, преданность делу и внимание к людям.

«Искренне горжусь вашей победой! Пусть эти награды станут очередной ступенью на пути к новым вершинам!» — добавил губернатор.

Двойная победа челябинских журналистов на «ТЭФИ-Регион» стала беспрецедентным достижением для средств массовой информации региона.