Алексей Текслер поздравил региональное следственное управление СК с 15‑летием

Губернатор наградил отличившихся сотрудников

Глава Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников регионального управления Следственного комитета России с 15‑летием ведомства и вручил награды отличившимся сотрудникам.

В своем обращении глава региона отметил особую роль следственных органов в правовой системе страны и в текущих условиях.

«Следственный комитет занимает важное место в правовой системе страны. Особое значение его работа приобрела в ходе специальной военной операции. Многие следователи работают в новых регионах страны, расследуя преступления против мирных жителей. Их служба требует мужества», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул эффективность взаимодействия следственного управления с правительством области.

«Вместе с правительством и другими правоохранительными органами мы активно работаем над профилактикой преступности и улучшением обстановки в регионе. Эта работа дает результат», — отметил он.

Алексей Текслер поблагодарил сотрудников и ветеранов следственных органов за профессионализм и служение закону.

