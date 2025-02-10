Алексей Текслер поздравил редакцию газеты «Сосновская нива» с 90‑летием издания

Без малого век газета рассказывает о важных событиях Сосновского района

10 февраля 1935 года в свет вышел первый номер газеты «Сосновская нива». И сегодня издание отмечает 90-летний юбилей. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил редакцию с этой важной датой и отметил, что на протяжении этих лет газета рассказывает о важнейших событиях в жизни Сосновского района и всей Челябинской области, а также освещает актуальные проблемы и отвечает на вопросы людей.

«Материалы „Сосновской нивы“ традиционно отличаются выразительным стилем, объективностью в подаче фактов, особым вниманием к социально значимым темам. В коллективе издания трудятся увлеченные, преданные своему делу журналисты, которые регулярно становятся лауреатами различных профессиональных конкурсов», — подчеркнул губернатор.

А еще редакция активно развивает сайт и соцсети, использует в работе новые технологии и увеличивает аудиторию.

«Газета давно стала не только средством массовой информации, а настоящим другом и помощником для своих читателей», — добавил Алексей Текслер.

Глава региона пожелал редакции и читателям газеты здоровья, успехов и ярких профессиональных достижений.